Le aperture in Spagna - Barça: Neymar-Grizou. Il Real non molla Pogba

Barcellona scatenato sul mercato: si lavora al doppio colpo Neymar-Griezmann per un attacco sempre più stellare. I due campioni sono proprio i protagonisti delle prime pagine di oggi di Sport e Mundo Deportivo, coi blaugrana che si preparano a dare l'accelerata su preciso input di mister Valverde. Non manca lo spazio, ovviamente, neanche per il Real Madrid: tra Dani Ceballos, campione insieme a Fabián nell'ultimo Europeo Under 21 e sempre più ai ferri corti con Zidane (come dimostrano anche le sue dichiarazioni esclusive a Marca), e Paul Pogba, obiettivo dei blancos nonostante la sua preferenza spiccata per la Juventus, a cui As dedica questa mattina la sua intera apertura.

Questi i titoli odierni delle principali testate spagnole:

Mundo Deportivo: "Griezmann OK"

Sport: "Valverde dà l'OK a Neymar e Griezmann"

Marca: "Ceballos: 'Credo che Zidane abbia visto l'Europeo Under 21...'"

As: "Pogba, il Real Madrid non si arrende"