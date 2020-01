© foto di Giacomo Iacobellis

L'assalto del Barcellona a Rodrigo e il clamoroso ko ai sedicesimi di finale di Copa del Rey dell'Atletico Madrid: sono questi i principali temi delle aperture odierne in Spagna. Mundo Deportivo e Sport, come di consueto, si concentrano sulle ultime di casa blaugrana, con la strategia del club per acquistare l'attaccante dal Valencia (Olivier Giroud del Chelsea, obiettivo anche dell'Inter, è l'alternativa) e un'intervista esclusiva al centrocampista Frenkie de Jong.

Su As e Marca la fa da padrona, invece, la sorprendente sconfitta di ieri dei colchoneros, eliminati nel recupero dal Cultural y Deportiva Leonesa, modesta compagine di Segunda B spagnola. Un disastro storico per Simeone e il suo Atleti, battuti dal 'Re Leone' 2-1.

Le aperture di oggi in Spagna:

Mundo Deportivo: "Formula Rodrigo"

Sport: "Intervista a Frenkie De Jong: 'Mi do un 6'"

As: "Culturalazo"

Marca: "Il Re Leone fa arrossire l'Atletico"