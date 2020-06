Le aperture in Spagna - Burgos lascia l'Atletico. Barcellona sul nuovo Pique

La ripartenza del calcio ma anche diverse notizie di mercato. Le prime pagine dei quotidiani spagnoli in edicola danno risalto a diverse notizie: Marca parla dell'addio del Mono Burgos all'Atletico Madrid. Lo storico assistente di Simeone ha deciso di mettersi in proprio e sogna di lasciare vincendo la Champions. Su As apertura dedicata a Saul Niguez e la sua paura degli infortuni, mentre Mundo Deportivo e Sport riservano come sempre spazio alle vicende di casa Barcellona: Luis Suarez potrebbe giocare già contro il Mallorca, mentre sul mercato attenzione a Eric Garcia, centrale del Manchester City formatosi nella Masia e definito nuovo Piqué anche perché potrebbe fare lo stesso percorso del centrale titolare, che tornò in Spagna dopo l'esperienza al Manchester United.