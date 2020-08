Le aperture in Spagna - Caos Messi, la Liga dalla parte del club. Mega offerta del Manchester City

Le aperture in Spagna di oggi, lunedì 31 agosto 2020, sono riferite tutte al caso Messi. Il giocatore argentino ieri ha disertato l'appuntamento con i test medici e il tampone a cui invece si sono sottoposti tutti i calciatori blaugrana. Sia as che Mundo Deportivo sottolineano la presa di posizione della Federazione spagnola che nella giornata di ieri con un comunicato ha annunciato come l'argentino rimarrà un giocatore blaugrana a meno che qualcuno non paghi la clausola. Marca si chiede in prima pagina quale sia il reale prezzo del cartellino di Messi, che in realtà non si sente vincolato dai 700 milioni della clausola ma vorrebbe cercare un accordo col club per la sua uscita. Sport invece racconta di una clamorosa mega offerta del Manchester City che sta preparando l'assalto al numero dieci.