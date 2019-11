© foto di Pietro Lazzerini

Di seguito le aperture spagnole di oggi giovedì 21 novembre 2019:

Marca

"Irrispettoso. Inopportuno. Sgradito. In questo ordine"

Bale indigna il madrilismo. Il suo gesto col Galles, l'ultimo di una serie di atteggiamenti. Il club spegne il fuoco e crede che tornerà ad essere importante.

As

"Bale si mette in buca"

Il suo scherno dopo la partita del Galles ha reso colma la misura della pazienza del Madrid. Il club e Zidane temono la reazione dei tifosi sabato contro la Real Sociedad. Il giocatore ribadisce che non ha intenzione di andarsene a gennaio.

Mundo Deportivo

"Lo fa Piqué"

Intervista esclusiva al difensore del Barcellona."Rendo di più se faccio altre cose. La Coppa Devis mi dà buoni riscontri. Quando gioco dormo 10 ore, ho routines che funzionano. Mi ritirerò al Barça. Mi vedo fino al 2022 e se non rendo, prima".

Sport

"Ho la coscienza a posto"

Robert Moreno rompe il silenzio e si difende. L'ex selezionatore ha risolto il contratto e se ne è andato con eleganza: "Le gioie di Luis Enrique saranno le nostre".