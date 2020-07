Le aperture in Spagna - Da Barcellona ancora polemiche, ma Real primo anche senza VAR

Continua il duello Real Madrid-Barcellona per la vittoria della Liga, continuano al contempo anche le polemiche per i presunti favori arbitrali ricevuti dalla squadra di Zidane. Se As stamane ricorda che senza l'intervento del VAR i blancos sarebbero comunque in vetta alla classifica con gli stessi quattro punti di vantaggio sui loro diretti avversari e Marca riporta la pubblica difesa del club merengue ("È rabbia e invidia"), Sport lancia infatti un appello parlando di aiuti concreti al Real in tutte e sette le giornate di campionato disputate dopo il COVID. Spazio infine anche al campo e al calcio giocato, sulla prima di Mundo Deportivo, che analizza il tridente Messi-Griezmann-Luis Suarez e la sua mutazione tattica con Quique Setién in panchina.

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

