Le aperture in Spagna - Festa inglese a Madrid, Neymar-Griez al Barça

Di seguito le aperture dei principali quotidiano spagnoli di oggi, sabato 1 giugno 2019:

MARCA

"From Madrid to the Sky", il titolo del quotidiano spagnolo è insolitamente in inglese e tradotto vuol dire: "Da Madrid fino al cielo". Ampio risalto dunque per la finale di Champions League che si giocherà questa sera nella capitale spagnola: "Finalissima al Wanda Metropolitano. 1099 giorni dopo, il Real Madrid cede il suo trono europeo a Tottenham o Liverpool".

AS

Anche su AS viene dato spazio alla sfida tra Tottenham e Liverpool che quest'oggi monopolizzerà il calcio mondiale: "Tottenham-Liverpool da Madrid al cielo", stesso titolo quasi di Marca con la foto dedicata a due tifosi con la Coppa dalle grandi orecchie. "Il Real Madrid cede il trono alla Premier 1099 giorni dopo".

MUNDO DEPORTIVO

Non si pensa alla finale di Champions invece sul Mundo Deportivo che si occupa delle faccende del Barcellona: "Perché no?", titola il quotidiano che posta una foto di Griezmann, Messi e Neymar con la maglia blaugrana: "Griezmann e Neymar vogliono venire al Barcellona. Il club punta all'acquisto del francese al ritorno del brasiliano ma prima il PSG deve metterlo sul mercato". Sul fondo della prima pagina c'è anche spazio per la finale di Madrid: "Festa inglese al Wanda Metropolitano".

SPORT

Anche sull'altro quotidiano catalano si dà risalto al mercato del Barcellona con la foto centrale di Junior, giocatore del Betis che piace ai blaugrana: "Junior, una competizione per Jordi Alba. Il Barcellona è interessato al laterale del Betis Siviglia che chiede 30 milioni di euro per la sua cessione", scrive Sport. Sulla finale di Champions invece accenna: "Una finale inglese con il dubbio Kane".