Le aperture in Spagna - Giudizio Bale, Neymar-Barça e addio Torres

"Addio Nino, ciao Leggenda". E' questo il titolo dell'edizione odierna di Marca, che dedica la sua apertura all'ex Atletico Madrid Fernando Torres, che si ritira dal calcio giocato come annunciato tramite una lettera d'addio. Di spalla si parla anche del Real Madrid: "Il Madrid vuole riformare il Bernabeu", si legge.

As - Restiamo a Madrid e cambiato quotidiano. As si sofferma su Gareth Bale nel suo titolo principale: "Giudizio per Bale". Il gallese vorrebbe riconciliarsi con il Bernabeu nella sfida di oggi con il Real Valladolid e Zidane si affiderà sia a lui che a James Rodriguez, che stasera dunque giocherà i suoi primi minuti da quando è tornato nella capitale spagnola.

Mundo Deportivo - "Insieme", scrive in prima pagina Mundo Deportivo, mettendo in copertina i volti di Lionel Messi e Antoine Griezmann. Domani contro il Betis per la prima volta i due assi del Barcellona dovrebbero giocare insieme: la scorsa stagione hanno collezionato 51 gol in due. In taglio alto anche l'affare-Neymar: "Neymar mette pressione al Barça".

Sport - Da una parte dall'altra di Barcellona, su Sport il focus principale è ancora per Neymar, il principale oggetto del desiderio di Barcellona e Real Madrid. "Offertone", titola il quotidiano, secondo cui i blaugrana nel giro di 24 ore preparerebbero una offerta irrinunciabile per convincere il PSG a cedere il brasiliano.