Le aperture in Spagna - Griezmann al Barça, l'Atlético reclama 80 milioni

Di seguito le aperture spagnole di oggi 13 luglio 2019:

As

"Acquistato, però..."

Griezmann paga la sua clausola di 120 milioni e il Barça annuncia di averlo messo sotto contratto. L'Atlético reclama 80 milioni in più e denuncerà il club azulgrana e il giocatore davanti alla FIFA.

Marca

"Dovevo andarmene per dimostrare quanto valgo"

Parla Luca Zidane, figlio di Zinedine, che ha lasciato il Real Madrid per il racing Santander: "Sono abituato al fatto che parlino male di me. Voglio arrivare il più in alto possibile ed essere un grande portiere. Sono orgoglioso di chiamarmi Zidane. Il Racing mi dà l'occasione di sfruttare l'occasione giocando a calcio".

Mundo Deportivo

"Griezmann alla fine acquistato"

Sport

"Acquistato, ora sì"

