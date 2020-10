Le aperture in Spagna - Haaland obiettivo Real. Il Barcellona punta agli sconti di gennaio

Di seguito le aperture dei principali quotidiani spagnoli, di oggi, martedì 13 ottobre:

Marca

"Haaland se non viene Mbappé"

Il Real Madrid continua a seguire l'evolvere della crescita dell'attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, anche se la priorità al momento resta Kylian Mbappé. Se si dovesse complicare l'operazione con il francese ecco che Haaland diventerebbe il primo nome sulla lista della spesa galactica.

Mundo Deportivo

"Occasioni di gennaio"

Si è appena chiuso il mercato estivo e già l'attenzione si sposta su quello di gennaio, con alcune possibili occasioni, che portano i nomi di Eric Garcia, Memphis Depay e Georginio Wjinaldum. Tutti e tre vanno in scadenza a giugno e sono obiettivi del Barcellona: i loro club devono vendere per non perderli a zero la prossima estate.

"Un'altra conquista per Adama"

Adama Traoré, dopo il debutto di pochi giorni fa con la nazionale spagnola, è già pronto a prendersi la maglia da titolare, a discapito di Ansu Fati, talentino del Barcellona classe 2002. Questa sera contro l'Ucraina potrebbe toccare a lui dall'inizio.

Sport

"Rinnovo. E classico?"

Marc André Ter Stegen è pronto a riprendersi il Barcellona. E' in arrivo infatti il rinnovo fino al 2025 per il portiere tedesco, che nel frattempo accelera i tempi di recupero per essere in campo nel Clasico contro il Real Madrid del 24 ottobre.

"Luis Enrique vuole consolidare il primato"

Match di Nations League per la Spagna, pronta a mettere al riparo la prima posizione nel gruppo A4, contro l'Ucraina. Gli iberici devono difendersi dal tentativo di ritorno della Germania, distante due lunghezze in classifica.