© foto di Giacomo Iacobellis

Eden Hazard e Lionel Messi, sono questi i due protagonisti assoluti delle prime pagine sportive di oggi in Spagna. Il fantasista belga è finalmente diventato decisivo in casa Real Madrid, risultando uno dei migliori in campo contro l'Eibar come scrivono questa mattina sia Marca che As in prima pagina. A Barcellona, invece, le aperture sono tutte per la Pulce, che con la tripletta realizzata al Celta Vigo ha raggiunto quota 52 gol su punizione e 52 hat trick in carriera. "Sin falta" è non a caso il gioco di parole di Mundo Deportivo ("falta" è la punizione), mentre Sport titola sul doppio record dell'argentino.

Queste le aperture spagnole:

Marca: "Hazard comincia a lasciare la sua impronta sul Real Madrid"

As: "Hazard è finalmente arrivato"

Mundo Deportivo: "Messi immancabile"

Sport: "Doppio 52 d'oro di Messi"