Le aperture in Spagna - Hazard salta il Clásico. Emerson sogna il Barça

Gli infortuni del Real Madrid e il futuro del Barcellona: sono questi i temi dominanti delle testate sportive spagnole di oggi. Se As e Marca dedicano le loro aperture alla "croce lesiones" in casa merengue per il Clásico del prossimo 18 dicembre, con Hazard out, Marcelo in dubbio e Bale acciaccato, Mundo Deportivo intervista infatti Emerson (laterale di proprietà blaugrana, attualmente in prestito al Betis), raccontando il suo sogno di giocare al fianco di Messi. Chiosa di Sport, che oltre a celebrare il suo 40° compleanno dà spazio in prima pagina anche alle ultime dichiarazioni di Luis Suarez, pronto ad accogliere un nuovo 9 in Catalogna.

Queste le aperture odierne in Spagna:

As: "Che croce!"

Marca: "Clásico a rischio: Hazard out, Marcelo in dubbio e Bale acciaccato"

Mundo Deportivo: "Intervista esclusiva a Emerson: 'Giocherò nel Barcellona'"

Sport: "Suarez apre le porte al suo sostituto"