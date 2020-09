Le aperture in Spagna - I 10 comandamenti di Koeman. Saul sfida Real e Barça

Tanti temi trattati sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli. Le novità di casa Barcellona da Mundo Deportivo e Sport: Depay ammette il contatto con Koeman, che intanto fa la lista dei 10 comandamenti alla base del nuovo corso. As celebra Modric per i suoi 35 anni: il croato sarà ancora punto di riferimento per Zidane, ma avrà un rincalzo di qualità come Odegaard che lo aiuterà a gestirsi meglio. Marca, invece, apre con la sfida di Saul a Barcellona e Real: "Abbiamo la rosa per competere con loro", dice il centrocampista dell'Atletico Madrid.