Le aperture in Spagna - Grizou dà buca all'Atletico. Trionfo Brasile

© foto di Giacomo Iacobellis

Il caso Antoine Griezmann continua a farla da padrone sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli, Sport e Mundo Deportivo in particolare. L'attaccante francese non ha risposto alla convocazione estiva dell'Atletico Madrid ed è pronto a trasferirsi al Barcellona, che pagherà la sua clausola risolutiva. Marca intervista il nuovo centrocampista del PSG Ander Herrera, con dichiarazioni a dir poco interessanti sul futuro di Neymar e Mbappé, mentre As titola sull'avvio ufficiale del nuovo progetto del Real Madrid targato Zinedine Zidane. Non manca, ovviamente, un riferimento alla vittoria della Copa América da parte del Brasile, con Mundo Deportivo che sottolinea con orgoglio la rete finale propiziata dal centrocampista blaugrana Arthur.

Queste le principali aperture di oggi in Spagna:

Marca: "Ander Herrera: 'Credo che Mbappé e Neymar resteranno al PSG nella prossima stagione'"

As: "Zidane Anno V: inizia il progetto più costoso (298 milioni di euro) della storia del Real Madrid"

Sport: "Griezmann dà buca all'Atletico. Il Barcellona prepara il pagamento della sua clausola"

Mundo Deportivo: "Griezmann non si presenta allo stage dell'Atletico e questa settimana può passare al Barcellona", "Arthur segna il gol decisivo per il Brasile"