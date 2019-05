Le aperture in Spagna - Il giorno nero del futbol e il futuro di Valverde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti i temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli oggi in edicola. Si passa dall'inchiesta sul calcio scommesse, che vede coinvolti giocatori e il presidente dell'Huesca, fino al mercato del Real Madrid e alle voci su un possibile cambio alla guida tecnica del Barcellona. Di seguito le aperture:

Marca: "Un giorno nero per il calcio. I giocatori Raul Bravo, Borja Fernandes, Carlos Aranda e Inigo Lopez e il presidente dell'Huesca, Augustin Lasaosa, sono tra gli indagati"

AS: "La UEFA complica i piani di rinnovamento. Il Real potrà comprare solo per 100 milioni in più rispetto alle cessioni".

Mundo Deportivo: "Koeman non scarta l'ipotesi Barcellona".

Sport: "Valverde salvato. Bartomeu vota per la permanenza dell'allenatore. Ci sarà un'analisi degli errori commessi nella stagione appena terminata".