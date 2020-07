Le aperture in Spagna - Il Barça alza bandiera bianca: via libera al Real tra le polemiche

"Il Barcellona alza bandiera bianca", "via libera al Real Madrid". LaLiga 2019/20 forse, si è decisa ieri: ai blaugrana non è bastato il 700° gol in carriera di Leo Messi per battere l'Atletico. Al Camp Nou finisce 2-2 , un risultato che fa sorridere la squadra di Zidane, che può andare a +4 e dare lo strappo decisivo. Le aperture spagnole sono dedicate tutte al nuovo stop dei ragazzi di Setien; i quotidiani catalani titolano allo stesso modo, "Pena maxima", riferendosi ai due rigori concessi ai colchoneros e alle ormai consuete polemiche per gli arbitraggi e il VAR, che ha fatto ripetere il primo rigore degli ospiti e non ha visto un fallo su Piqué.