Le aperture in Spagna - Il Barça non molla Lautaro e si affida al talismano Messi

"Si gioca". Così titola Marca nella sua edizione odierna, riferendosi alla sfida tra Deportivo la Coruna e Fuenlabrada, cancellata in un primo momento a causa dei tanti positivi al COVID-19 della squadra ospite e al caos che ne è derivato. AS, invece, si concentra sulla trasferta del Real Madrid, che sarà protetto da una sorta di bolla nella sua trasferta verso Manchester per ripararsi dal rischio di contagi. Diversi gli argomenti trattati dai quotidiani catalani: Mundo Deportivo mette paura al Napoli riportando i numeri da record del Talismano Leo Messi, che negli ottavi di Champions, soprattutto al Camp Nou, diventa devastante. Su Sport spazio invece per il mercato e per la trattativa "ancora aperta" per Lautaro Martinez: il Barcellona non ha ancora rinunciato all'argentino ma prima saranno necessarie alcune cessioni.