Le aperture in Spagna - Il Barcellona chiede il prezzo di Reinier

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 15 novembre 2019:

As

"Lorenzo scende dalla moto"

Apertura dedicata a Jorge Lorenzo che chiude la carriera da motociclista. Poco spazio al calcio, dedicato alla Spagna che affronta questa sera Malta: "Vincere sì che conta" si legge, specificando come sia necessario vincere il girone per essere testa di serie nel sorteggio.

Marca

"La sua ultima curva"

Anche qui apertura dedicata a Jorge Lorenzo. Taglio basso dedicato al calcio con le parole in conferenza stampa di Sergio Ramos: "Non è idoneo giocare con la Spagna a Barcellona".

Mundo Deportivo

"Chiedono il prezzo di Reinier"

Il Barcellona si interessa al trequartista del Flamengo, stella della nuova generazione del calcio brasiliano. A soli 17 anni chiama l'attenzione il suo profilo completo: tecnica, potenza, gol e assist.

Sport

"Messi, il ritorno"

Il crack tornerà a giocare con l'albiceleste quattro mesi dopo e una volta superata la squalifica in Copa América. Leo sarà il capitano contro un Brasile senza Neymar.