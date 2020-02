vedi letture

Le aperture in Spagna - Il Real Madrid tenta Mbappé. Guai in attacco per il Barcellona

Questi i titoli della stampa spagnola in edicola oggi, giovedì 13 febbraio 2020:

MARCA

"Muniain! Però c'è ancora una semifinale"

Il quotidiano spagnolo apre con la prima semifinale di Coppa del re, andata all'Athletic Bilbao per 1 a 0: un risultato che lascia ampiamente in corsa il Granada in vista del ritorno del 5 marzo e che non può lasciare tranquillo il Bilbao, che in trasferta dovrà difendere una sola rete di vantaggio

AS

"Il ragazzo d'oro"

AS, quotidiano vicino al Real Madrid, lancia un'indiscrezione riguardante Kylian Mbappé: i blancos starebbero effettuando un pressing sull'attaccante francese per far si che non firmi il rinnovo di contratto propostogli dal Paris Saint Germain, per poi tentarlo con un contratto a cifre importantissime per il 2021: questa la strategia del Real Madrid per aggiudicarsi il talento classe 1998.

MUNDO DEPORTIVO

Summit per l'attaccante

Chi invece è alla ricerca di un attaccante per l'immediato è il Barcellona, che sfrutterà la possibilità concessa dalla Liga alle società che hanno subito gravi infortuni: i blaugrana possono così tornare sul mercato prendendo uno svincolato o un giocatore della Liga. Gli occhi sono così su Angel del Getafe, su Lucas Perez dell'Alaves e su Loren del Betis.

SPORT

"72 ore per il 9"

La ricerca dell'attaccante da parte del Barcellona è arrivata ad un punto di svolta: secondo il quotidiano i nomi rimasti sul tavolo sarebbero quelli di Angel del Getafe e di Lucas Perez dell'Alaves. Nel frattempo Dembele è già rientrato a Barcellona.