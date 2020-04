Le aperture in Spagna - Il Real prepara la rivoluzione: via Modric e Marcelo. Inter su Arthur

vedi letture

Di seguito le aperture in Spagna di oggi mercoledì 22 aprile:

AS

"Piano Marshall"

Le federazioni spagnole stanno preparando un piano di intervento per la rinascita dello sport spagnolo nel post pandemia, utilizzando il denaro proveniente dal calcio. In cambio verrà favorita la ripartenza della Liga. Ma la ripresa degli allenamenti avverrà solo se avranno il permesso del comitato sanitario.

Marca

"Mbappè vorrebbe giocare nel Real Madrid"

Parole e musica dell'agente dell'attaccante francese, che al quotidiano spagnolo ha rivelato come Mbappè vorrebbe andare al Real Madrid per essere allenato dal suo idolo, Zidane. "Ma ora è difficile che il Real possa permettersi un'operazione da 300 milioni di euro", conclude l'agente.



Sport

"La lista nera"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, starebbe preparando la lista nera degli "epurati" in vista della prossima stagione. Una vera e propria rivoluzione, a partire da nomi importanti come Gareth Bale o Marcelo, passando per Modric e James Rodriguez. In taglio alto invece la notizia che il Barcellona cederà i diritti sul nome dello stadio per la prossima stagione, per aiutare la lotta al coronavirus.

Mundo Deportivo

"Offertone per Arthur"

Il quotidiano catalano titola oggi sul centrocampista Arthur, per il quale sarebbero in arrivo offerte importanti da Tottenham e Inter. Entrambe sono pronte ad alzare di molto l'offerta attuale. Poi il Camp Nou, che nella prossima stagione cambierà nome in aiuto alla lotta contro il coronavirus.