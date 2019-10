Tanto Real Madrid e altrettanto Barcellona nelle prime pagine sportive dei media spagnoli di oggi. As e Marca dedicano come di consueto spazio alle ultime di casa merengue, con Zidane che ieri ha vinto il match point di Champions col Galatasaray: una finale, considerando i risultati negativi dell'ultimo periodo. Giocherà invece soltanto stasera il Barça, che sul campo dello Slavia Praga cerca una vittoria (e un gol) per provare a superare il Borussia Dortmund in vetta alla classifica. Proprio come analizzato da Mundo Deportivo e Sport.

Queste tutte le aperture di oggi in Spagna:

As: "Zidane salva il match point"

Marca: "Il Real Madrid sa vincere le finali"

Mundo Deportivo: "Gol a Praga: il Barcellona, eccetto un autogol, non segna fuori casa in Champions da quasi un anno"

Sport: "I blaugrana vogliono un altro primo posto dopo quello nella Liga"