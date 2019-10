Le aperture in Spagna - Il record di Sergio Ramos con le Furie Rosse

Questa sera non sarà una partita come tutte le altre per la Spagna: le Furie Rosse, che affronteranno in serata nelle qualificazioni europee la Norvegia in terra scandinava, festeggeranno il record di Sergio Ramos che scenderà in campo per la partita numero 168 con la maglia del proprio Paese.

AS

"Es leyenda"

Non potrebbe esserci titolo più celebrativo per Sergio Ramos. E, d'altronde, parliamo del quotidiano più vicino alla galassia del Real Madrid. Oltre a "È leggenda", nella prima pagina tutta dedicata al difensore si trovano diverse diapositive dello stesso con la maglia spagnola. Dagli esordi al record di oggi.

Marca

"A la euro y a la historia"

Una vittoria contro la Norvegia potrebbe regalare alla Spagna la qualificazione agli Europei, sia in maniera ufficiale che ufficiosa (con la Romania lontanissima). Le attenzioni, ovviamente, sono in gran parte rivolte a Sergio Ramos e al suo record: "All'Europa e alla storia", l'esortazione del quotidiano spagnolo, con un Ramos arrembante in prima pagina.

Mundo deportivo

"Objetivo un 9"

Scompare letteralmente in Catalogna la notizia dell'arci-nemico. Niente Ramos per il quotidiano che segue le vicende del Barcellona. Piuttosto un'analisi di mercato alla ricerca di una stella in attacco: "Obiettivo un numero 9", si legge. E i nomi che si fanno sono suggestivi: Mbappé, Rashford, Kane e l'interista Lautaro Martinez.

Sport

"Vidal: Soy un jugador diferente"

Anche l'altro quotidiano di Barcellona non si occupa del madrileno. E nemmeno della Nazionale. In prima pagina campeggia oggi un'intervista esclusiva ad Arturo Vidal: "Sono un giocatore diverso", la titolazione del pezzo.