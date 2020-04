Le aperture in Spagna - Juve e Inter su Dembelé, il golpe in casa Barça e le occasioni a zero

Queste le aperture odierne in Spagna:

As: "Occasioni di una crisi"

L'edizione odierna di As si concentra in prima pagine sulle possibili conseguenze della crisi Coronavirus sul prossimo mercato estivo. Da Edinson Cavani (PSG) a Dries Mertens (Napoli), passando per José Maria Callejon (Napoli) e Willian (Chelsea), fino a Pedro (Chelsea) e Thiago Silva (PSG): ecco alcuni dei giocatori in scadenza a giugno che potrebbero partire gratis o per meno di 25 milioni di euro.

Marca: "Haaland: 'Devi avere chiaro quanto è buono il club dove vai'"

Marca apre con le parole del grande obiettivo per l'attacco del Real Madrid, Erling Haaland, che ha svelato quali sono gli aspetti che guarda in un club prima di decidersi a cambiare aria.

Mundo Deportivo: "Sei dimissioni: sei dirigenti rinunciano in blocco e spiegano i loro motivi in una lettera", "Juventus e Inter interessate a Dembelé"

A Barcellona si parla ancora del colpo di Stato delle ultime ore, con ben sei tra fedelissimi del presidente Bartomeu e dirigenti che hanno lasciato ufficialmente il club. C'è anche spazio però per un po' di mercato, ossia per l'interesse di Juventus e Inter per Ousmane Dembelé, esterno offensivo blaugrana.