Le aperture in Spagna - Juve vs Inter per Rakitic. I segreti di Rodrygo

© foto di Giacomo Iacobellis

Il derby d'Italia per Ivan Rakitic, le ultime sull'infortunio di Luis Suarez e i segreti del nuovo talento merengue, Rodrygo. Queste le aperture odierne dei media sportivi spagnoli, concentrate come al solito su Barcellona e Real Madrid:

Mundo Deportivo: "Pressing per Rakitic". La Juventus torna a chiedere il croato, richiesto anche dall'Inter. Ivan continuerà a lottare nel Barcellona, ma se il suo ruolo da alternativa non cambierà darà priorità a un progetto con ambizioni Champions".

Sport: "Sprint Suarez". L'uruguaiano accelera per arrivare alla partita col Celta ed è disposto a forzare per aiutare la squadra. È l'unico attaccante puro che viene utilizzato da Valverde e il suo ritorno potrebbe essere fondamentale per risolvere il problema gol del Barça.

As: "Arriva un altro ciclone". Rodrygo migliora le partenza di Raúl e Butragueño. I veterani: "Ha qualcosa di diverso, potenzialità enormi".

Marca: "Rodrygol". I segreti del suo exploit: testa sulle spalle, sostegno della famiglia e un progetto prima sportivo che economico".