Il mondo dello sport è sconvolto per la tragica morte di Kobe Bryant, la grande leggenda della NBA. L'elicottero su cui viaggiava insieme alla figlia e ad altre 7 persone è precipitato nei pressi di Los Angeles nella serata di ieri. Aveva 41 anni. Tanti i messaggi da parte degli atleti di tutto il mondo, che piangono per la scomparsa di un campione e di un uomo amato e stimato da tutti. Le aperture in Spagna sono dedicate alla figura "eterna" e "immortale" di Bryant. "Dolore e gloria", scrive Marca.

Spazio, in misura minore, anche per il Real Madrid di Zidane, che sfrutta la battuta d'arresto del Barcellona, vince e vola in vetta solitaria alla classifica della Liga. L'1-0 sul campo del Valladolid porta la firma di Nacho.