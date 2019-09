Le aperture in Spagna - L'espediente Ceballos. Bartomeu blinda Messi

"Espediente Ceballos". E' questo il titolo che Marca dedica al Real Madrid in prima pagina, raccontando la strategia del club per il talento della nazionale spagnola, prestato all'Arsenal in attesa di averlo al massimo nella capitale. Di spalla si parla anche di Barcellona e delle parole di Bartomeu che blinda Messi.

As - Passando ad As, anche in questo caso la copertina è dedicata al basket, poi in taglio basso si passa anche al calcio. E al Real Madrid: "La rivoluzione è alla francese: Zidane si circonda di 7 compatrioti".

Mundo Deportivo - Le parole di Bartomeu trovano invece il primo piano su Mundo Deportivo, visto che sono nette, chiarissime per tutti: "Messi resterà, è molto Culé". Il presidente del Barcellona non si dice preoccupato per il futuro della sua stella e non pensa ad un'altra stella, quella che ora è al PSG: "Neymar non verrà a gennaio".

Sport - Anche sull'altro quotidiano catalano, Sport, in copertina ci sono le dichiarazioni del presidente Bartomeu: "Messi resterà qui di sicuro". Poi anche una indiscrezione interessante: "Alcuni crack del Barcellona hanno offerto denaro di tasca propria per facilitare l'acquisto di Neymar". Che alla fine non c'è stato.