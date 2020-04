Le aperture in Spagna - L'Inter chiede Griezmann per Lautaro. Il Real vuole Camavinga

Il calcio è fermo, ma in Spagna già si pensa alla prossima finestra di mercato e in particolare ai movimenti delle big. Real Madrid e Barcellona stanno pensando agli obiettivi per la prossima stagione: Zinedine Zidane vuole rinforzare soprattutto il centrocampo, affidandosi ai muscoli del connazionale Camavinga. Anche Kanté è da tempo nel mirino dei Blancos, ma a sorpresa sul francese è spuntato anche il Barcellona, che potrebbe inserirlo nell'operazione Coutinho. Sport, invece, parla del "contrattacco" dell'Inter: i catalani continuano il pressing su Lautaro Martinez, e allora i nerazzurri hanno chiesto in cambio Antoine Griezmann. Intanto, le trattative per il rinnovo di Semedo si sono interrotte. Marca dedica la prima pagina all'intervista esclusiva a Juan Antonio Corbalan, leggenda del basket e medico che invita i giocatori a "ribellarsi" qualora i club obblighino ad allenarsi. "Un pericolo per la sanità pubblica. Né il basket, né altri sport sono attività di prima necessità".