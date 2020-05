Le aperture in Spagna - L'Inter pensa a Semedo e Emerson Royal. Polemiche sulle parole di Courtois

Di seguito le aperture spagnole di oggi, mercoledì 6 maggio 2020:

Mundo Deportivo

"Semedo, pezzo chiave"

Il quotidiano apre titolando sule laterale portoghese, che non ha rinnovato il contratto ed è cercato da mezza Europa. Potrebbe entrare in numerose operazioni di scambio, come quella per Cancelo con il City, quella per Lautaro con l'Inter e quella per Neymar con il Paris Saint Germain.

L'Inter nel frattempo si sarebbe portata su Emerson Royal, terzino destro classe 1999 del Real Betis, sul quale sarebbe forte anche il Bayer Leverkusen: la valutazione del giovane esterno è alta.

Non solo il Barcellona su Lautaro Martinez: il Paris Saint Germain potrebbe inserirsi con forza nella trattativa. Un'altra pretendente per il giovane attaccante dell'Inter

Sport

"Courtois, perché non stai zitto?"

Titolo forte per AS in risposta alle polemiche del portiere del Real Madrid, che nella giornata di ieri aveva dichiarato che non sarebbe giusto assegnare il titolo al Barcellona in caso di sospensione della Liga poiché il Real Madrid si sarebbe dimostrato migliore del Barcellona. Pronta la replica del tecnico blaugrana Quique Setien: "Se non si può concludere è giusto che si chiuda con la situazione attuale".

Il Barcellona nel frattempo rompe con Ivan Rakitic e le strade potrebbero separarsi nel prossimo mercato. In taglio basso trova spazio anche la situazione relativa a Lautaro Martinez, che secondo il quotidiano dovrà trovare una soluzione entro 10 giorni.

AS

"Ingiusto che il Barça sia campione. Siamo stati migliori"

Ampio spazio alla polemica sollevata dal portiere blancos Thibaut Courtois, sul quotidiano di sponda madridista. Il portiere ricorda come nella doppia sfida del Bernabeu e del Camp Nou il Real sia stato superiore ai blaugrana.

Taglio basso riservato a Kylian Mbappè, che strizza l'occhio a Zinedine Zidane. Il francese rinnoverà con il Paris Saint Germain solo se sarà presente una clausola che gli permetterà, nel caso, di andare al Real Madrid.

Marca

"Più rischioso andare in farmacia che fare allenamento"

Titolo che contiene la risposta del presidente della federazione spagnola Javier Tebas ai club, preoccupati per la ripartenza. Ieri erano stati i giocatori dell'Eibar a sollevare pubblici dubbi sulla ripresa degli allenamenti, ma è arrivata la pronta risposta della Liga, che vuole riprendere già da oggi.