Le aperture in Spagna - La crescita di Valverde e le parole dell'ex CT

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Temi diversi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli oggi in edicola. As parla della crescita esponenziale di Fede Valverde, che sta convincendo Zidane. Pogba non sembra più una necessità per il Real. Marca, invece, parla di "inquietudine" per i probabili disordini che potrebbero esserci a Barcellona nel giorno in cui verrà giocato il Clasico. Mundo Deportivo, invece, fa gli auguri al club catalano per i suoi 120 anni di storia, mentre Sport si sofferma sulle polemiche relative alla Nazionale e sulla risposta di Moreno a Luis Enrique.

As: "Zidane ha già il suo Pogba: Valverde".

Marca: "Inquietudine"

Mundo Deportivo: "Auguri Barcellona!"

Sport: "Moreno risponde a Luis Enrique"