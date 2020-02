vedi letture

Le aperture in Spagna - La norma ingiusta che penalizza il Leganes. EL agrodolce

Le vicende di casa Barcellona e l'Europa League trovano grande spazio sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli oggi in edicola. Ieri è stato presentato l'ultimo acquisto blaugrana, Martin Braithwaite, arrivato per sostituire l'infortunato Ousmane Dembélé. Indosserà la maglia appartenuta per ultimo a Boateng, la numero 19. Un acquisto che "non sta bene" a Marca, secondo cui la regola che ha avvantaggiato il Barça è ingiusta e penalizza il Leganes, privato ora di un attaccante. Ma ha fatto discutere anche l'intervista rilasciata da Messi a Mundo Deportivo, che inevitabilmente ha trattato dei rapporti difficili con Abidal e del caso Bartomeu. Serata agrodolce per le formazioni della Liga in Europa: vince solo il Getafe, 2-0 contro l'Ajax. Pari per il Siviglia sul campo del Cluj, mentre l'Espanyol cade malamente a Wolverhampton. Su AS intervista esclusiva a Raheem Sterling: il Manchester City affronterà il Real Madrid, definito dall'inglese "un club fantastico". Su Sport, nel taglio basso, anche un cenno alla prima rete di Carles Perez con la Roma.