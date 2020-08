Le aperture in Spagna - La truppa di Zidane. Puig titolare contro il Napoli?

vedi letture

"La truppa di Zidane", titola quest'oggi Marca, che evoca così la sfida di Champions contro il City che attende il Real Madrid: Zidane punta sulla sua gente e lascia a casa James e Bale. Laporte mette in guardia i suoi dal pericolo Benzema, e riconosce che il match contro le Merengues non sarà per nulla semplice per gli inglesi. Champions League che potrebbe vedere debuttare Riqui Puig: titolare in cinque delle ultime sette partite di Liga, Setién potrebbe affidarsi a lui anche contro il Napoli. Di seguito il dettaglio dei titoli di tutte le aperture in Spagna:

Marca - La tropa de Zidane

AS - "Mucho cuidado con Benzema"

Mundo Deportivo - Riqui, bautismo de Champions

Sport - Al ataque!