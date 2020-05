Le aperture in Spagna - LaLiga riparte il 12 giugno? Grandi manovra Inter-Juve-Barça

Anche se ancora non c'è una data per la ripartenza del campionato spagnolo, le parole di ieri di Tebas fanno pensare che la stagione possa riprendere il 12 giugno. Lo sottolineano As e Marca, che riportano le parole del presidente de LaLiga. Sport e Mundo Deportivo, invece, si occupano principalmente di mercato e in particolare della trattativa che dovrebbe portare Miralem Pjanic a vestire la maglia del Barcellona: c'è il sì del bosniaco (mentre Arthur farebbe il percorso inverso), ma la Juventus e i blaugrana lavorano ad una maxi operazione che potrebbe coinvolgere anche Todibo e De Sciglio. Intanto l'Inter vuole inserire Vidal nell'operazione Lautaro: il cileno è valutato 15 milioni.