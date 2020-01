Le aperture in Spagna - Liga, corsa a 2 per il titolo: Barça-Real appaiate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Liga per due. Parafrasando il titolo del celebre film natalizio, in Spagna si parla della lotta al vertice del campionato tra Real Madrid e Barcellona. Un testa a testa appassionante e avvincente, che terrà tutti col fiato sospeso fino alla fine; la squadra di Zidane non perde dal 19 ottobre (17 partite), ma il Barcellona non ha alcuna intenzione di abdicare. Buona la prima per Quique Setien: Messi regala il successo contro il Granada, tanti giovani in campo e Riqui Puig sugli scudi. Perdono Atletico, Siviglia, Real Sociedad e Valencia, sono otto i punti di vantaggio delle due battistrada sui colchoneros.

Di seguito le aperture spagnole