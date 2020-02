La vittoria del Barcellona contro il Levante, nel segno di Messi e Ansu Fati, la cura Zidane per la capolista della Liga Real Madrid e il nuovo caso Mbappé in casa Paris Saint-Germain: sono questi i principali temi odierni in Spagna. I blaugrana ieri hanno battuto infatti 2-1 la squadra di Valencia con una doppietta del loro giovanissimo attaccante, imbeccato in ambedue i casi dalla 'Pulce', mentre i blancos, in attesa di lanciare l'assalto a Kylian Mbappé in estate (c'è ancora poca sintonia tra l'attaccante francese e mister Tuchel come si vede sulla prima di Marca), si godono il primato in classifica e, di conseguenza, anche l'ottimo lavoro svolto da Zizou.

Questi tutte le aperture di oggi in Spagna:

Mundo Deportivo: "Ansusalsa"

Sport: "Messi-Ansu: che coppia!"

As: "Dottor Zidane"

Marca: "Il caso Mbappé... vicino a scoppiare"