Le aperture in Spagna - Messi assoluto protagonista: "Per la storia"

Lionel Messi, vincitore del suo sesto Pallone d'Oro, è come prevedibile l'assoluto protagonista delle prime pagine dei quotidiani spagnoli in edicola oggi. Marca sceglie le sei immmagini degli altrettanti trionfi dell'argentino col titolo "per la storia". As gioca con "M6SSI" come titolo, sottolineando anche in questo caso come la Pulce faccia la storia. "MessiX" per il Mundo Deportivo, mentre Sport sottolinea come il calcio abbia un solo dio.

Queste tutte le aperture di oggi:

Marca: "Per la storia"

As: "M6SSI"

Mundo Deportivo: "MESSIX"

Sport: "Il calcio ha solo un dio"