Il sesto Pallone d'oro destinato, con ogni probabalità, a Lionel Messi la fa da padrone in tutte le aperture di oggi delle testate spagnole. Un caso davvero speciale, coi quattro principali quotidiani che titolano sul gol vittoria firmato ieri sera dalla 'Pulce' contro l'Atletico Madrid e sulla premiazione in programma stasera a Parigi. Leggermente diversa l'apertura di As, che parla anche della bagarre in vetta alla classifica di Liga con Barcellona e Real Madrid a quota 31 punti e Siviglia a 30, oltre a sottolineare l'importanza del ritorno di Isco tra i blancos.

Queste tutte le aperture di oggi:

Mundo Deportivo: "Gol d'oro"

Sport: "Gol d'oro"

As: "C'è competizione", "Isco è tornato"

Marca: "Un Pallone d'Oro"