© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi ha conquistato il premio FIFA The Best e ovviamente la notizia monopolizza le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli. L'attaccante argentino del Barcellona ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ieri a Milano, battendo di pochi punti Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, e il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo. Una vittoria che il fenomeno di Rosario ha voluto dedicare alla famiglia, presente nel capoluogo lombardo. La Liga monopolizza l'11 tipo: ben 4 giocatori del Barcellona e 2 del Real Madrid sono presenti nella formazione dell'anno. Spazio poi per il turno infrasettimanale di campionato: il Barcellona, dopo un avvio a rilento, deve per forza vincere contro il Villarreal. Per finire, grandi elogi per Karim Benzema, trascinatore del Real Madrid in questa prima fase di campionato.