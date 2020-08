Le aperture in Spagna - Messi va alla guerra. Barça propone Griezmann per J. Felix

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 28 agosto 2020:

Marca

"Lo scambio impossibile"

Apertura dedicata a Barcellona e Atletico Madrid da parte del quotidiano con la clamorosa indiscrezione di un tentativo da parte dei blaugrana di trattare Joao Felix. In cambio sarebbe stato addirittura offerto l'ex Griezmann. No secco da parte del club allenato dal Cholo Simeone.

As

"Messi va alla guerra"

Prima di tante aperture dedicate al caso Messi. L'argentino ignora le parole di Bartomeu che offre le sue dimissioni in cambio della permanenza della Pulce. Il giocatore insiste di andarsene senza che il Barcellona incassi un solo euro in campo. Il City offre Gabriel Jesus ed Eric Garcia... Il PSG si interessa per la situazione legale per vedere se entrare nell'offerta.

Mundo Deportivo

"Tutto per Messi"

Altra apertura da parte del quotidiano dedicata al fuoriclasse argentino e al suo probabile addio al Barcellona. Bartomeu fa sapere di essere pronto a dimettersi se dovesse servire a far restare la Pulce. Lui non si pronuncia e continua a cercare la via d'uscita. Il PSG entra in concorrenza con il City e sogna di giocare con Leo, Neymar e Mbappé.

Sport

"Bartomeu se hace la 'vistima'"

Tema di primaria importanza quello che riguarda il futuro di Messi che viene trattato anche qua in apertura. Il presidente disposto a dimettersi se con questo il fuoriclasse argentino dovesse restare: "Se io sono il problema, me ne vado". Silenzio della Pulce che però spiegherà i motivi della sua scelta nei prossimi giorni.