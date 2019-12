Le aperture in Spagna - Molto rumore, poco Clasico: 0-0 Real-Barça

0-0. Tanto rumore e poco Clasico. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli sono dedicate alla supersfida del Camp Nou che si è giocata ieri seri tra Barcellona e Real Madrid finita in pareggio. Le due big della Liga rimangono quindi in testa alla classifica a pari punti, con nessuna delle due che è riuscita ad allungare. Non sono mancati i disordini degli indipendentisti catalani. Nessun incidente invece all'interno dello stadio con il Real Madrid che in gran parte della gara è stato superiore al Barcellona ma non è riuscita a spuntarla sugli eterni rivali blaugrana. Nonostante ciò, alla fine la sfida è finita in parità, con entrambi i club che non hanno rispettato le aspettative della sfida.

Marca: "El Madrid no remata una gran faena"

As: "Tsunami Blanco sin gol y sin Var

Mundo Deportivo: "Combate nulo"

Sport: "Mucho ruido y poco Clasico"