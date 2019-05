Le aperture in Spagna - Neymar-Mbappé infiammano il mercato

Le aperture dei maggiori quotidiani spagnoli sono tutte dedicate ai mal di pancia in casa Paris Saint-Germain, che potrebbero portare in estate alle cessioni illustri di Neymar e Mbappé. Spazio poi alla Copa del Rey, con il Barcellona a caccia del nono doblete della sua storia: domani i catalani affronteranno il Valencia. Di seguito i titoli:

MARCA: "Caso Neymar-Mbappé, il tecnico del PSG ora apre la porta. Tuchel: 'Credo che restino, però se non sarà così troveremo una soluzione'". Nel taglio basso spazio al record di Piqué, che "ha vinto le ultime 11 finali disputate".

As: "Il PSG comincia ad arrabbiarsi. Tuchel non assicura la permanenza di Neymar e Mbappé. Il brasiliano ha saltato un allenamento ed è volato in Brasile senza il permesso del medico". Nel taglio basso, spazio invece all'addio di Juanfran all'Atletico Madrid.

Sport: "File serrate. Lo spogliatoio è con Valverde. Messi e Piqué compariranno oggi insieme in una inedita conferenza stampa, per dare un'immagine di unità". Nel taglio basso si parla invece del "polverone del PSG, in punto di scoppiare".

Mundo Deportivo: "Coppa di lusso. Il Barcellona vuole conquistare la quinta Copa del Rey di seguito, un traguardo storico che permetterebbe al club di ottenere il nono doblete. Messi può essere il primo a segnare in sei finali". Nel taglio basso spazio ai malumori del PSG: "Tuchel non garantisce che restino Neymar e Mbappé".