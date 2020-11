Le aperture in Spagna - Per il Barça una strada: vincere. Suarez ad As: "Messi sempre deluso"

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 7 novembre 2020.

Sport e Mundo Deportivo

"Gol e reazioni" e "Vincere, vincere o vincere"

Titolano così rispettivamente i due quotidiani spagnoli in riferimento al Barcellona. Due titoli simili inerenti allo stesso fatto: il Barcellona è obbligato a vincere col Betis per ritrovare il ritmo anche in campionato dove ha totalizzato solamente 8 punti in 6 partite giocate. Deve recuperare punti iniziando proprio da oggi, dalla gara col Betis che sarà piena di ex.

Marca

"La Roja solo per chi lavora"

Il titolo fa riferimento a Marcos Llorente chiamato per la prima volta con la Nazionale maggiore spagnola. Il calciatore, in forza all'Atletico Madrid, attravero le prestazioni ha dimostrato sicuramente di poter stare tranquillamente all'interno di una Nazionale gloriosa come quella della Spagna. Convocazione totalmente meritata secondo la testata spagnola.

As

"Valgo ancora"

Queste le parole di Luis Suarez in esclusiva al quotidiano. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha concesso un'intervista in esclusiva dove ha affermato come "Joao Felix può sicuramente fare la differenza" parlando dei suoi nuovi compagni a Madrid. Mentre ritornando sul caso Leo Messi e la sua tormentata estate ha detto: "Vedo Messi ancora con la stessa delusione di prima".