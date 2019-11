Le aperture in Spagna - Plebiscito per Benzema. Barça tra addii e idee

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aperture spagnole divise tra il mercato del Barcellona e il caso Benzema, che Deschamps si ostina a non convocare nonostante lo straordinario momento di forma, testimoniato dalle tante reti realizzate con la maglia del Real Madrid. I catalani devono far fronte ai malumori di Rakitic e vogliono sfoltire la rosa a gennaio su esplicita richiesta del tecnico Valverde, mentre per giugno si parla di Willian, esperto e polivalente brasiliano in scadenza di contratto con il Chelsea.

Questi i titoli in prima pagina

MARCA: "Cosa si aspettano? Il gran momento di Benzema riapre il dibattito sul sul ritorno nella selezione francese. Deschamps non lo convoca dal 2015: quattro anni di castigo non sembrano essere sufficienti".

As: "La Francia reclama Benzema. I tifosi chiedono il suo ritorno in Nazionale nell'inchiesta de L'Equipe e France Football". L'attaccante del Real ha segnato più gol in stagione di Mbappé, Griezmann e Giroud".

Mundo Deportivo: "Attenti a Willian. Torna l'interesse del Barcellona per il brasiliano del Chelsea, che si libera a giugno. Esperto e polivalente, può ricoprire più ruoli tra attacco e centrocampo".

Sport: "Tre cessioni, zero acquisti. Il Barcellona ha offerte per i prestiti di Alena e Waguç e cerca di concretizzare il trasferimento milionario di Rakitic in Serie A. Valverde vuole una rosa più corta e a gennaio non ci sarà nessun acquisto".