Le aperture in Spagna - Quique Setién chiama Pjanic e Lautaro: "Perfetti per il nostro gioco"

Le aperture in Spagna di oggi, 23 maggio 2020.

Mundo Deportivo

"Setién se Moja"

Ha parlato l'allenatore del Barcellona confessano come gli piacerebbe allenare un giorno Neymar. Dichiarando anche come Pjanic sia un grande giocatore e come sarebbe l'ideale per il gioco del Barcellona.

Sport

"Mi piacerebbe allenare Neymar"

Non sono passate inosservate le parole dell'allenatore blaugrana Setién che ha analizzato il presente e il futuro del suo Barcellona: "Pjanic e Lautaro possono adattarsi al gioco offensivo della mia squadra. Voglio finire la stagione e vincere la Liga sul campo".

as

"Vinicius-Hazard rimane solo uno"

Zidane considera i due incompatibili sul campo: infatti insieme non hanno mai giocato titolari.

Marca

Il quotidiano ha intervistato in esclusiva Vinicius jr. Queste le parole dell'attaccante del Real: "Dobbiamo vincere questa Liga per i nostri tifosi. Nelle due fare col Barcellona siamo stati migliori di loro. In un momento del genere ho sofferto sia per la Spagna che per il mio Brasile".