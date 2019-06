Le aperture in Spagna - Rabbia Barça per de Ligt. Atletico su J. Felix

© foto di Imago/Image Sport

Grande spazio al mercato delle big sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli oggi in edicola. Sport parla di un "Barcellona arrabbiato con de Ligt", che sta trattando con PSG e Juventus. I blaugrana avrebbero interrotto i contatti con l'entourage da qualche giorno, ma potrebbero consolarsi con l'arrivo di Griezmann che, come riporta Mundo Deportivo, avrebbe rifiutato i campioni di Francia e si legherà al Barça dal primo luglio. L'Atletico vorrebbe sostituirlo con Joao Felix, stellina del calcio portoghese: secondo As, i colchoneros avrebbero offerto 60 milioni più 20 di bonus al Benfica e un contratto da sei milioni netti a stagione al giocatore. Marca, invece, fa il punto sul futuro di Vinicius jr., che rientra nei piani di Zidane: il tecnico francese vuole dargli spazio nella prossima stagione.