Le aperture in Spagna - Real, addio Bale: no Inter, futuro in Cina o PSG

© foto di Giacomo Iacobellis

Il futuro di Gareth Bale, offerto (e rifiutato) anche all'Inter, la fa assolutamente da padrone tra le prime pagine sportive di oggi in Spagna. "Gareth Sale", titola ironicamente il quotidiano As, che così come Marca vede l'esterno gallese a un passo dal clamoroso trasferimento in Cina. Non è di questo avviso Mundo Deportivo, secondo il quale i blancos avrebbero invece proposto Bale al PSG insieme a un conguaglio da 90 milioni di euro per arrivare al grande obiettivo Neymar. Chiosa di Sport sulla tournée dei blaugrana in Giappone, con la squadra accolta dal grande calore dei tifosi nipponici.

As: "Gareth Sale. La trattativa con una squadra cinese è molto avanzata. Il Real lo ha offerto senza esiti a PSG, Manchester United, Bayern, Inter e Tottenham"

Marca: "In cammino verso la Cina. Partenza imminente di Gareth Bale, il cui divorzio con Zidane è insalvabile"

Sport: "Barçamania in Giappone. Il Barcellona atterra a Tokyo tra il grande entusiasmo dei tifosi"

Mundo Deportivo: "Offertona del Real Madrid al PSG: 90 milioni più Bale per Neymar"