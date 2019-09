© foto di Insidefoto/Image Sport

L'infortunio di Luka Modric, l'eco dell'intervista rilasciata ieri a Sport da Leo Messi e i sogni del Barcellona per le prossime finestre di mercato. Sono questi i temi dominanti sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli in edicola. Il centrocampista croato del Real Madrid si è fermato ieri a causa di un problema all'adduttore della gamba destra: per lui previsto uno stop di 3 settimane. La Pulce, ieri, ha rimproverato la dirigenza del Barcellona di non aver tentato tutto il possibile per riportare Neymar in Catalogna. Dalla società dicono però che "l'intervista è positiva, non c'è nessun problema con Messi". I blaugrana pensano già al futuro: non solo il brasiliano, nel mirino c'è anche Kylian Mbappé, per cui si profila un duello con il Real Madrid.