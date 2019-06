Le aperture in Spagna - Real dà il benvenuto a Hazard, incubo Neymar

Tanto, tantissimo mercato nelle aperture di oggi della stampa spagnola. Se As e Marca danno già il benvenuto al Real Madrid a Eden Hazard, pronto a lasciare il Chelsea per 100 milioni di euro più bonus, Sport guarda invece in casa Barcellona sottolineando l'interesse per Marcus Rashford del Manchester United. Chiosa di Mundo Deportivo, infine, sull'infortunio alla caviglia che impedirà a Neymar di partecipare alla prossima Copa América rendendogli la vita ancora più difficile dopo i tanti alti e bassi della passata stagione.

As - "Il Chelsea ha già accettato l'offerta del Real Madrid per Hazard"

Marca - "Benvenuto Hazard al club dei 100 (100 milioni di euro è appunto il costo del suo cartellino, ndr)"

Mundo Deportivo - "Incubo Neymar"

Sport - "Il piano B è Rashford!"