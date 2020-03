Le aperture in Spagna - Real e Barcellona, grandi movimenti in vista per l'estate

Si prospetta una vera e propria rivoluzione in estate, a suon di grandi colpi di mercato, per Real Madrid e Barcellona. Le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli in edicola oggi sono tutte dedicate ai movimenti futuri delle due big del calcio iberico e mondiale. Il Real è intenzionato a sferrare l'assalto per Paul Pogba, obiettivo da ormai diverse sessioni. Secondo As, "adesso o mai più", perché il contratto dell'ex bianconero scade nel 2021 e il Manchester United vuole rinnovare. Marca, invece, parla dei 7 casi pendenti che Florentino Perez deve risolvere: l'acquisto di un goleador è la priorità, ma anche valutare il futuro di Jovic, Modric, Odegaard, Hakimi, Lunin, Ceballos e Areola e l'opportunità di acquistare van de Beek. Spostandoci in Catalogna, il Barcellona non pensa solo a Lautaro Martinez ma valuta rinforzi anche per il centrocampo: secondo Mundo Deportivo, Fabian Ruiz è l'alternativa a Tanguy Ndombélè, mediano del Tottenham che porterebbe "muscoli". Sul fronte Lautaro, riporta Sport, i blaugrana vorrebbero inserire delle contropartite e l'Inter sta valutando le migliori opzioni.