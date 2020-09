Le aperture in Spagna - Real Madrid con il problema del gol. Barça, iniziano le cessioni

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 21 settembre 2020:

Marca

"Senza attaccarsi"

Apertura dedicata al Real Madrid da parte del quotidiano con la squadra di Zidane che pareggia 0-0 in casa della Real Sociedad evidenziando la mancanza del gol al debutto. Benzema e cinque "bambini" non hanno trovato la rete. Vinicius, Rodrygo e Odegaard sono stati i titolari e i canterani Marvin e Sergio Arribas hanno fatto il loro esordio. Ritorno nella Liga per David Silva.

As

"Prima senza polvere"

Altra apertura dedicata al Real Madrid e alla difficoltà di trovare il gol nello 0-0 con la Real Sociedad. Il messaggio di Zidane al club: nonostante la mancanza di una rete ieri, hanno fatto il loro esordio Marvin e Arribas prima di cedere Jovic o Borja Mayoral.

Sport

"Se na vanno"

Barcellona in primo piano in apertura del quotidiano che analizza le cessioni dei blaugrana iniziate con Arturo Vidal che è ormai in direzione Inter dopo essere arrivato ieri sera a Milano. Il Wolverhampton è a un passo dall'ingaggio di Nelson Semedo per 40 milioni di euro circa. E Riqui Puig resta: vuole dimostrare a Koeman che si sbaglia ed è pronto a tutto.

Mundo Deportivo

"Uscite calde"

C'è il Barcellona al centro del quotidiano in apertura con le cessioni. I blaugrana accelerano per alleggerire il monte ingaggi ed essere in grado di affrontare acquisti più convenienti. Oltre a Semedo, nel mirino dei Wolves per 35 milioni di euro, Vidal, è già a Milano per firmare con l'Inter e Suarez, negoziano anche per Junior Firpo con l'Atalanta, mentre Wague si avvicina al Paok.