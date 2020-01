Le aperture in Spagna - Real Madrid, Zidane: "Acquisti, no grazie"

Di seguito le aperture spagnole di oggi giovedì 3 gennaio 2019:

Marca

“Cavani pazzo per l’Atletico”

“Real Madrid: nel radar i talenti del Lille (Garbiel, Soumare e Osimhen) come opzioni per il futuro”.

AS

“Acquisti, no grazie. Zidane crede che la rosa sia sufficiente per vincere tutti i titoli senza ricorrere al mercato invernale”.

Sport

“Pronti per il derby. Messi e Suarez si sono uniti alla squadra ieri in serata dopo le rispettive vacanze di Natale”.

Mundo Deportivo

“Opzione Olmo. Il Barcellona valuta se acquistare il giovane attaccante della Dinamo Zagabria a gennaio”.